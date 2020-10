Roma: imbocca contromano una rampa e si scontra con auto, morto centauro 37enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incidente mortale stamattina, intorno alle 5, in Corso Francia all'altezza di via Maresciallo Pilsduski a Roma. A perdere la vita un 37enne peruviano che con la sua moto, una Peugeot Tweet, ha imboccato contromano la rampa di Corso Francia in direzione viale Tiziano. La moto è finita a scontrarsi frontalmente con una Fiat Panda. Sul posto sono intervenuti gli agenti del gruppo Nomentano della Polizia locale di Roma che stanno tutt'ora svolgendo accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. (Rer)