Lavoro: Veronese (Uil), riprendere tanti tavoli su sicurezza lasciati interrotti

La segretaria confederale della Uil, Ivana Veronese, ricorda che "oggi ricorre la Giornata nazionale dedicata alle vittime degli incidenti sul lavoro. Un'occasione in più per richiamare l'attenzione su un tema, quello della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui in questi mesi si è inevitabilmente parlato molto - continua la dirigente sindacale in una nota -, su cui abbiamo fatto manifestazioni, a cui abbiamo dedicato iniziative. Parlarne non può più essere sufficiente. E non è solo un problema legato alla pandemia in corso: nonostante i tanti mesi di sospensione delle attività, nel 2020 sono addirittura aumentate le denunce di infortuni sul lavoro con esito mortale, solo una parte dovuta al Covid-19". Veronese prosegue: "Muoiono lavoratrici e lavoratori nei cantieri, nelle fabbriche, nei campi. Si ammalano, a volte purtroppo in maniera non curabile, per condizioni di lavoro malsane, non a norma, superficiali. In un Paese civile, tutti - istituzioni, sistema imprenditoriale, società civile - dovrebbero considerare inaccettabile che una persona esca di casa la mattina per andare a lavoro mettendo in conto l'incertezza di potervi ritornare la sera. Perché non vengono fornite protezioni e strumenti adeguati, perché si ignorano le norme sulla sicurezza, per mille e più motivi. E perché in moltissimi hanno comunque bisogno di lavorare e non possono permettersi di rifiutare uno stipendio e pur di non perderlo corrono il rischio".