Lavoro: Veronese (Uil), riprendere tanti tavoli su sicurezza lasciati interrotti (2)

- Secondo la segretaria confederale della Uil, "questo rischio - spesso totalmente prevedibile ed evitabile con disposizioni adeguate - non può più essere contemplabile. Ogni mese ci arrivano i dati ufficiali sugli infortuni sul lavoro, ogni settimana notizie di almeno due o tre persone morte svolgendo il proprio lavoro: oggi il governo dovrebbe prendere una posizione forte e dire che non ci sono dati 'buoni', dati accettabili, e che anche una lavoratrice o un lavoratore morti sul proprio luogo di lavoro sono una lavoratrice o un lavoratore rubato alla vita. Anche 'uno' sarebbe un dato nero. E, purtroppo, da quell' 'uno' siamo ancora lontanissimi. Dobbiamo riprendere i tanti tavoli sulla sicurezza lasciati interrotti, dobbiamo fare ancora tanto, sì - conclude Veronese -, per quanto riguarda le ripercussioni della pandemia sul lavoro, ma non possiamo permetterci di lasciare indietro tutto il resto. Che non è stato risolto, che continua ad accadere. Quel conto va fermato: non rallentato, non ridotto. Fermato". (Com)