Usa: sondaggio “Abc News”, Biden in vantaggio di 12 punti su Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbe di 12 punti il vantaggio del candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, nei confronti del presidente uscente Donald Trump in vista del voto del prossimo 3 novembre. Lo indica l’ultimo sondaggio condotto da “Abc News” e “Washington Post”, secondo cui il distacco poggerebbe in particolare sulla fiducia degli elettori nella capacità di Biden di gestire la pandemia di coronavirus meglio di quanto non stia facendo Trump. Secondo il sondaggio, condotto immediatamente dopo la notizia del contagio del capo della Casa Bianca al Covid-19, due terzi degli intervistati ritengono infatti che Trump abbia fallito nel prendere le necessarie precauzioni contro il virus, il 62 per cento non ha fiducia in quel che il presidente afferma a proposito della pandemia e solo il 21 per cento crede che la situazione sia “sotto controllo”, malgrado siano passati ben otto mesi dall’inizio dell’emergenza sanitaria. (segue) (Nys)