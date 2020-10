Usa: sondaggio “Abc News”, Biden in vantaggio di 12 punti su Trump (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A peggiorare le cose per Trump è l’importanza che gli elettori attribuiscono al tema della gestione della pandemia. Ben il 73 per cento, infatti, si dice preoccupato di poter contrarre il virus o della possibilità che a contrarlo sia un membro della sua famiglia. Se si votasse oggi, stando al sondaggio, Biden raccoglierebbe il 53 per cento dei voti, Trump il 41 per cento. Il distacco si azzera tra gli elettori maschi (con i due candidati pari al 48 per cento), ma si allarga a dismisura tra le donne (59 a 36). In questo senso, per ritrovare un simile divario del voto femminile nella storia delle elezioni presidenziali statunitensi bisogna risalire al 1976, quando il democratico Jimmy Carter ebbe la meglio sul repubblicano Gerald Ford. Tra le donne dei sobborghi, il margine di vantaggio a favore di Biden sale addirittura a 28 punti). Allo stesso modo, l’ex vice di Barack Obama appare in larghissimo vantaggio (di ben 44 punti) tra gli elettori che si dicono moderati. (segue) (Nys)