Usa: sondaggio “Abc News”, Biden in vantaggio di 12 punti su Trump (3)

- “Abc News” avverte tuttavia che il sondaggio è stato condotto in una data troppo lontana dal giorno del voto per predirne l’esito in maniera affidabile. Lo dimostra l’esempio lampante del 2016: il 22 ottobre, a 17 giorni dalle elezioni, l’allora candidata Dem Hillary Clinton aveva per lo stesso sondaggio un vantaggio di 12 punti su Trump, che era appena finito al centro dello scandalo legato ai suoi commenti sessisti durante la trasmissione “Access Hollywood”. Esaurita l’ondata di indignazione, tuttavia, il vantaggio della Clinton si ridusse a soli 2 punti a una settimana dal voto. Sempre stando alle rilevazioni di Langer Resarch Associates per “Abc News” e “Washington Post”, inoltre, Trump ha dalla sua il 54 per cento degli intervistati che approvano la sua gestione dell’economia. E per il 29 per cento degli elettori l’economia è la singola questione più importante per la loro intenzione di voto. Infine, il presidente in carica può vantare sostenitori più entusiasti. Il 75 per cento dei sostenitori di Trump si dichiara “molto entusiasta” di lui, mentre solo il 60 per cento degli elettori democratici dice lo stesso di Biden. (Nys)