Brexit: ministro Affari europei francese, accordo entro inizio novembre

- L'Unione europea ed il Regno Unito devono raggiungere un accordo sui rapporti post Brexit entro l'inizio di novembre. Lo ha dichiarato oggi il ministro per gli Affari europei francese, Clement Beaune, nel corso di un'intervista all'emittente radio "FranceInfo". A suo modo di vedere, tuttavia, l'Ue non dovrebbe accettare un cattivo compromesso pur di raggiungere un accordo. "Non dobbiamo perdere la calma nei giorni conclusivi dei negoziati", ha osservato Beaune. Le dichiarazioni del ministro francese avvengono dopo che ieri il presidente Emmanuel Macron ha avuto un colloquio telefonico con il primo ministro britannico Boris Johnson, il quale ha riaffermato la volontà di Londra di esplorare tutte le strade per raggiungere un accordo sui rapporti post Brexit.(Frp)