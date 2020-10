India: i casi di Covid-19 superano quota 7 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I casi totali di Covid-19 in India hanno superato ufficialmente quota 7 milioni, mentre i decessi sono attualmente oltre 108 mila. Lo ha comunicato il ministero della Sanità locale, precisando tuttavia che negli ultimi giorni si è assistito a un rallentamento dei contagi giornalieri. L'ultimo milione di infezioni si è registrato in 13 giorni, mentre in precedenza l'India era passata da 5 a 6 milioni di contagi nel giro di 12 giorni. Sono inoltre più di 6 milioni i pazienti guariti dalla malattia. Nelle ultime 24 ore sono stati circa 72 mila i nuovi casi registrati, in calo del 23 per cento rispetto al picco di 93.617 infezioni registrate lo scorso 16 settembre. Gli esperti avvertono tuttavia che, con l'arrivo della stagione festiva, la curva dei contagi potrebbe tornare a crescere. (Inn)