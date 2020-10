Roma: Campidoglio, al via ciclo autunnale dei corsi della Scuola di formazione capitolina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È partito il ciclo autunnale dei corsi della Scuola di formazione capitolina: dal primo ottobre al 31 dicembre, sono previsti 41 moduli dedicati all'aggiornamento dei dipendenti. Tutte le attività previste sono da oggi consultabili sul nuovissimo portale "marcoaurelio.comune.roma.it", completamente dedicato alla formazione del personale, che potrà letteralmente sfogliare il catalogo delle proposte. Lo comunica il Campidoglio in una nota. Rispetto allo svolgimento dei corsi, 32 sono fruibili in modalità online, e i restanti 9 in presenza, sempre in linea con le misure a tutela della salute pubblica: la stima della partecipazione si attesta a 17.250 unità. (segue) (Com)