Roma: Campidoglio, al via ciclo autunnale dei corsi della Scuola di formazione capitolina (2)

Gli argomenti oggetto delle attività formative, in linea con lo spirito innovativo della proposta della Scuola, spaziano dalla normativa all'approfondimento di tematiche mirate ad esigenze specifiche del territorio: dalla disciplina della legalità, trasparenza, anticorruzione e privacy, al coordinamento e aggiornamento per la sicurezza sui cantieri. Il catalogo offre novità importanti, come ad esempio il corso sulle procedure e gli strumenti finanziari per la partecipazione ai bandi europei, o quello avanzato sul management degli eventi sportivi, organizzato con la "Scuola dello sport - Sport e salute", ma anche quello sull'accessibilità universale, votato all'inclusione. Nel complesso si stima che in tutto il 2020 saranno 26.633 le persone registrate ai corsi della Scuola di formazione.