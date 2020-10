Lavoro: Castaldi (M5s), importantissima visita Catalfo a San Salvo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il sottosegretario per i Rapporti con il Parlamento Gianluca Castaldi, del Movimento cinque stelle, parla di "una visita di alto profilo istituzionale, un incontro con i lavoratori della Yokohama, una visita all'altoforno e, successivamente, la partecipazione del ministro all'inaugurazione della scultura Humus, un'opera che celebra le lotte contadine nel Bosco Motticce, per il pane, la terra e il lavoro". L'esponente dell'esecutivo esprime soddisfazione, in una nota, per la visita di ieri a San Salvo, in Abruzzo, della titolare del dicastero del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo. È davvero importante, prosegue Castaldi, "preservare la memoria storica delle lotte contadine del 1950. Era in gioco la sussistenza, la sopravvivenza stessa. La grande lezione che posso ricavare è che non si risolvono i problemi soltanto protestando ma che bisogna chiedere, andare avanti, manifestare, lottare. Allora, le prime ribellioni sorgevano dinanzi ai problemi del lavoro, della terra, dei contadini, con le prime lotte per la trasformazione della terra e la trasformazione dei contratti agricoli".