Migranti: Salvini, governo incapace, ha aumentato sbarchi e morti in mare

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, parla di "più di 15 sbarchi e 433 arrivi nelle ultime ore" e sottolinea "l’ennesimo fallimento di un governo incapace che parla di umanità, ma dimentica la morte di un minorenne che era a bordo di una nave quarantena. Con le modifiche ai decreti Sicurezza sarà sempre peggio", prosegue in una nota l'ex ministro dell'Interno, secondo cui "festeggiano scafisti e professionisti dell’accoglienza, alla faccia di tutti gli italiani e dei veri profughi. Questo governo è minoranza nel Paese, ha aumentato sbarchi e morti in mare e mette in pericolo l’Italia". (Com)