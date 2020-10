Business news: Israele, Chevron blocca accordo su vendita gas Tamar a Israel Electric

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia statunitense Chevron, operatore del giacimento israeliano Tamar in seguito all’acquisizione di Noble Energy, ha bloccato l’accordo per la vendita del gas alla Israel Electric Corporation (Iec). Il nuovo accordo è stato firmato con i partner Tamar Isramco, Tamar Petroleum, Everest Infrastructure e Alon Natural Gas Exploration, che, a differenza di Noble Energy e dell’israeliana Delek Drilling, non hanno una partecipazione nell’altro giacimento di gas offshore israeliano Leviathan. Quest’ultimo accordo consente alla Iec di acquistare gas a un prezzo inferiore di circa il 10 per cento rispetto ai 4,80 dollari per unità termica previsti da un precedente accordo con i partner del Leviathan. Il nuovo accordo ridurrà anche il costo delle bollette dei cittadini. Secondo quanto riferisce oggi il quotidiano d’informazione economica israeliano “Globes”, Chevron e Delek Drilling vorrebbero impedire all’Iec di acquistare il gas del Tamar perché è più economico e hanno una quota minore nel giacimento. (Res)