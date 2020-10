Business news: Libia, accordo petrolifero ha ripristinato la fiducia tra le parti in conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Consiglio di presidenza del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Ahmed Maiteeq, ha dichiarato che l'accordo per la ripresa della produzione di petrolio in Libia "ha ripristinato la fiducia tra le due parti in conflitto". Il sito web “Libya Akhbar” cita in particolare una dichiarazione di Maiteeq in merito alla riunione ministeriale di alto livello sulla Libia, co-organizzata dal Segretariato Generale Onu e dalla Germania a margine della 75ma sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite lo scorso 5 ottobre. Al riguardo, il vicepremier del Gna ha affermato che le parti internazionali hanno adottato un approccio basato sul rafforzamento della fiducia tra le parti attraverso il raggiungimento di un accordo di successo sulla produzione e l'esportazione di petrolio, nonché sull'eliminazione del blocco degli impianti petroliferi per aumentare la produzione a quasi 250 mila barili al giorno. (Lit)