Business news: Libia, per Al Kabir banche dell'est costrette a prestare 6 miliardi di dinari alle forze di Haftar

- Le spericolate iniziative fiscali adottate dal governo "ad interim" non riconosciuto dell'est della Libia e dalla sua Banca centrale parallela potrebbero costare caro alla Libia negli anni a venire. Secondo quanto riferito dal governatore della Banca centrale della Libia con sede a Tripoli, Al Siddiq Al Kabir, in un briefing con i membri del parlamento di Tripoli, circa un miliardo di dinari libici è stato trasferito dall'Autorità fiscale per ordine del ministero delle Finanze non riconosciuto della Cirenaica nel Conto delle entrate generali della Banca centrale "parallela", allo scopo di finanziare le spese dell'esecutivo ribelle del premier Abdullah al Thinni, braccio politico del generale Khalifa Haftar, comandante dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) che ha tentato senza successo di attuare un colpo di Stato a Tripoli nell'aprile del 2019. Non solo. Al Kabir ha spiegato che la Banca centrale parallela dell'est ha stampato in Russia valuta al di fuori dei quadri legali, pari a 15 miliardi di dinari, serviti appunto a finanziare le spese e il deficit del governo "ad interim". La Banca centrale parallela ha introdotto questi dinari attraverso un sistema bancario e un sistema di compensazione che ha portato ad un aumento dei saldi bancari, in violazione della legge, pari a ben 43 miliardi di dinari. Secondo Al Kabir, le filiali delle banche commerciali nell'est del paese hanno subito forti pressioni e interferenze nella gestione delle loro attività. In particolare, la Banca del commercio e dello sviluppo ha dovuto concedere un prestito di 6 miliardi di dinari direttamente a beneficio delle forze di Haftar impegnate nella guerra contro Tripoli. (Lit)