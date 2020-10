Business news: parlamento Etiopia approva taglio del budget allo Stato del Tigré

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento dell'Etiopia ha approvato una risoluzione con la quale chiede al governo federale di ridurre dal bilancio le sovvenzioni destinate al Consiglio del Tigré, lo Stato regionale che lo scorso 9 settembre ha tenuto un referendum per l'autonomia. Come riferito dall'emittente statale "Ebc", il presidente della Camera della Federazione (la camera alta etiope) Aden Farah ha dichiarato che, "poiché il Consiglio di Stato regionale del Tigrè e il gabinetto non sono accettati costituzionalmente, a tutte le istituzioni federali è impedito di avere qualsiasi rapporto" con gli organismi della regione settentrionale. Di conseguenza, ha proseguito Farah, è "vietato scambiare lettere, informazioni, fornire sostegno e includere nei forum a livello federale qualsiasi membro dell'organo esecutivo regionale del Tigrè", mentre le autorità di Addis Abeba continueranno ad intrattenere normali relazioni con i distretti di Woreda e Kebele e con le rispettive amministrazioni comunali, in modo da garantire normali servizi per il popolo del Tigrè. Verrà infine istituito un comitato centrale per monitorale l'attuazione del provvedimento. (Res)