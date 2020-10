Business news: direzione Omc, è sfida tra la nigeriana Okonjo-Iweala e la sudcoreana Myung-hee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La posizione di direttore generale dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) sarà contesa fra due donne, la candidata nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala e la ministra sudcoreana del Commercio Yoo Myung-hee. Lo ha riferito il portavoce dell'Omc Keith Rockwell, annunciando i finalisti per la terza fase del processo, in programma dal 19 al 27 ottobre. Il secondo round, ha spiegato Rockwell in una conferenza stampa a Ginevra, ha portato all'eliminazione del concorrente britannico Liam Fox, della keniota Amina Mohamed e del saudita Mohammad al-Tuwaijri. Precedentemente erano stati eliminati altri tre candidati. Nessuna donna e nessun africano ha mai guidato l'Omc. (Res)