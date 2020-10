Nagorno-Karabakh: ministero Esteri Azerbaigian, 7 morti e 33 feriti in bombardamento su Ganja (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte dal 10 all'11 ottobre la situazione lungo la linea di contatto del Nagorno-Karabakh è stata decisamente tesa. Secondo quanto riferisce il ministero della Difesa azerbaigiano, “le unità delle forze armate armene, che non hanno rispettato la tregua, hanno concentrato le loro forze e attrezzature militari e hanno nuovamente tentato di attaccare in piccoli gruppi Hadrut e Jabrayil con l’obiettivo di riconquistare le posizioni perdute. Tutti i tentativi nemici di attaccare nella notte sono stati respinti”. Anche da Erevan comunicano di nuovi attacchi contro Stepanakert, la capitale dell’autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh, e altre città della regione. Tali informazioni confermano la rottura della tregua concordata a Mosca dai ministri degli Esteri di Russia, Armenia e Azerbaigian, rispettivamente Sergej Lavrov, Zohrab Mnatsakanyan e Jeyhun Bayramov. Già ieri sera si riferiva di parziali violazioni della tregua dopo circa 12 ore dall’entrata in vigore. (Res)