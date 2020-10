Libia: al via oggi in Egitto negoziati tra Tripoli e Tobruk per nuova Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via oggi al Cairo una sessione di incontri di tre giorni tra diverse fazioni libiche per dare il via ai negoziati per la stesura di una nuova Costituzione. All'incontro parteciperanno una delegazione della Camera dei rappresentanti, il parlamento di Tobruk, e membri dell'Alto Consiglio di Stato, (il "Senato" della Tripolitania). I colloqui si terranno sotto gli auspici delle Nazioni Unite e dovrebbero concludersi martedì, 13 ottobre. La redazione di una nuova Costituzione è considerato un passo fondamentale per organizzare le elezioni presidenziali, convocate per il mese di marzo 2021, secondo quanto ha dichiarato in precedenza il capo del Consiglio di presidenza del Governo di accordo nazionale (Gna), Fayez al Sarraj. (Cae)