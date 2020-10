Nagorno-Karabakh: salta il cessate il fuoco, ripresi i combattimenti su tutto il fronte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte dal 10 all'11 ottobre la situazione lungo la linea di contatto del Nagorno-Karabakh è stata decisamente tesa. Secondo quanto riferisce il ministero della Difesa azerbaigiano, “le unità delle forze armate armene, che non hanno rispettato la tregua, hanno concentrato le loro forze e attrezzature militari e hanno nuovamente tentato di attaccare in piccoli gruppi Hadrut e Jabrayil con l’obiettivo di riconquistare le posizioni perdute. Tutti i tentativi nemici di attaccare nella notte sono stati respinti”. Anche da Erevan comunicano di nuovi attacchi contro Stepanakert, la capitale dell’autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh, e altre città della regione. Tali informazioni confermano la rottura della tregua concordata a Mosca dai ministri degli Esteri di Russia, Armenia e Azerbaigian, rispettivamente Sergej Lavrov, Zohrab Mnatsakanyan e Jeyhun Bayramov. Già ieri sera si riferiva di parziali violazioni della tregua dopo circa 12 ore dall’entrata in vigore.Un missile armeno ha colpito un edificio residenziale nella città di Ganja, nell'ovest dell'Azerbaigian, causando la morte di almeno sette persone e ferendone altre 33. E' quanto riferisce oggi il ministero degli Esteri dell'Azerbaigian. Nelle scorse ore il ministero della Difesa di Baku ha fatto sapere che Ganja, seconda maggiore città dell'Azerbaigian, è stata colpita da una serie di attacchi dal territorio dell'Armenia. Tali accuse sono state respinte da Erevan. Stando a quanto affermato questa mattina dal ministero degli Esteri di Baku, nell'attacco sarebbero morti anche alcuni bambini. Secondo quanto dichiarato in queste ore dal presidente dell'autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh, Arayik Harutyunyan, il cessate il fuoco tra Armenia e Azerbaigian non viene più osservato. (Res)