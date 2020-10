Business news: India, governatore banca centrale ottimista, il peggio è alle spalle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Reserve Bank of India (Rbi), la banca centrale indiana, Shaktikanta Das, ha espresso ottimismo sullo stato dell’economia nazionale: “Oggi c'è una svolta nel vento, il che suggerisce che non è imprudente sognare un domani più luminoso anche nei tempi più cupi”, ha dichiarato nella conferenza stampa odierna in cui ha annunciato le ultime decisioni del Comitato di politica monetaria, che ha lasciato invariati i tassi di interesse e l’orientamento accomodante. “L’economia indiana sta entrando in una fase decisiva nella lotta alla pandemia” e “diversi indicatori ad alta frequenza indicano un allentamento delle contrazioni in vari settori”, ha osservato il banchiere. “Secondo tutte le indicazioni, le profonde contrazioni del primo trimestre 2020-21 sono alle nostre spalle” ed “escludendo l’incidenza di una seconda ondata, l’India è pronta a scrollarsi di dosso la morsa mortale del virus e a incontrare di nuovo la sua traiettoria di crescita pre-Covid”, ha proseguito. (Inn)