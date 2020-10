Business news: Algeria, nuovo porto in acque profonde di Hamdania costerà 6 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dei Trasporti algerino Lazhar Hani ha affermato oggi che il costo del mega-progetto del porto in acque profonde di Hamdania nel dipartimento di Tipaza, circa 80 chilometri ad ovest da Algeri, è stimato tra i 5 e i 6 miliardi di dollari. Secondo il ministro, questa infrastruttura realizzata in partnership con la Cina sarà in grado di accogliere circa 650 milioni di container all'anno e 25,7 milioni di tonnellate di merci. Il presidente della Repubblica, Abdelmajid Tebboune, “dà grande importanza al progetto”, ha detto ancora Hani. Destinato a diventare uno dei porti più importanti del Mediterraneo e del commercio estero dell’Algeria, la gestione del progetto sarà affidata a una società mista con un partner cinese, secondo la regola 51/49 (con la maggioranza agli algerini). Il futuro porto sarà collegato a una linea ferroviaria che si estende verso sud alle capitali dei paesi africani vicini. Il memorandum d'intesa è stato firmato nel 2016 tra la China State Construction Engineering Company (Cscec), la China Harbor Engineering Company (Chech) e l’Autorità portuale algerina. In cambio del finanziamento cinese, l'accordo prevede la concessione delle operazioni portuali ai cinesi per i primi 25 anni. La struttura fungerà da hub commerciale del Mediterraneo, in competizione con il porto di Tanger-Med in Marocco. La costruzione e la gestione del porto di Hamdania, nelle intenzioni delle autorità algerine, è tesa a ridurrà la pressione sul traffico terrestre e i costi di trasporto di merci e passeggeri. Il capo dello Stato Tebboune ha più volte espresso la volontà di rivedere il sistema di trasporto marittimo migliorando la gestione dei porti, aprendo nuove infrastrutture e rafforzando la flotta nazionale per fermare la fuoriuscita di valuta estera, dovuta in parte al costo dei trasporti marittimi. L'attuale flotta algerina, infatti, copre solo circa il 3 per cento delle merci importate. (Ala)