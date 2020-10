Business news: Sudafrica, Ramaphosa promette priorità a donne e giovani in distribuzione terre vacanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Sudafrica darà la priorità alle donne e ai giovani nel quadro di un nuovo programma di affitto di terreni inutilizzati. Lo ha annunciato il presidente Cyril Ramaphosa, affermando che le donne cui erano state assegnate le fattorie in base al programma noto come Strategia proattiva di acquisizione della terra (Plas) esistente le avevano gestite con successo ed erano riuscite ad avviare una produzione commerciale. Ramaphosa ha definito "importante" garantire che la terra affittata per l'agricoltura sia utilizzata a tale scopo e che gli agricoltori siano supportati per aumentare la produzione nazionale. Le dichiarazioni del capo dello Stato seguono l'annuncio del dipartimento dell'Agricoltura, per la riforma agraria e lo Sviluppo rurale (Dlrd), che prevedono l'assegnazione ad agricoltori di 700 mila ettari di terreno demaniale vacante o poco utilizzato. La misura riguarda circa 900 terreni, mentre la compagnia elettrica nazionale Eskom ha riconsegnato allo Stato 139 fattorie private per bollette elettriche non pagate. (Res)