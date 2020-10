Business news: Zimbabwe-Sudafrica, confine tra i due Paesi rimane chiuso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La frontiera fra Zimbabwe e Sudafrica rimane chiusa ai viaggiatori nonostante la riapertura del punto di ingresso sul lato sudafricano. Lo ha riferito al quotidiano zimbabwiano "The Herald" il vice ufficiale regionale per l'immigrazione che è responsabile del valico di frontiera di Beitbridge, Nqobile Ncube, spiegando che il confine è "ancora chiuso ai viaggiatori in generale, in conformità con i protocolli sanitari nello Zimbabwe" e sebbene il Sudafrica abbia riaperto il primo ottobre i suoi 18 confini - compreso quello di Beitbridge - ai viaggi internazionali. Solo i cittadini di entrambi i Paesi che non hanno mai lasciato il luogo della loro residenza all'inizio della serrata dovuta al Covid-19 potranno attraversare il confine senza dover richiedere permessi speciali presso le ambasciate dei rispettivi Paesi. Per i viaggiatori provenienti da altri Paesi, ha aggiunto, solo le merci commerciali ed i diplomatici in missione governativa saranno autorizzati ad attraversare le frontiere. (Res)