Business news: Nigeria, governo e Pam avviano programma di assistenza negli Stati più colpiti dal coronavirus

- Il governo nigeriano e il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (Pam) hanno lanciato un programma di assistenza alimentare e finanziaria negli Stati di Abuja, Kano e Lagos, i tre principali focolai di Covid-19 in Nigeria. Come riferisce in un comunicato il Pam, il governo ha fornito 2mila tonnellate di cibo sfruttando la sua riserva strategica di cereali (del valore di 1 milione di dollari), mentre il Pam si è impegnato a sostenere le popolazioni con fondi pari a 3 milioni di dollari. Il programma di aiuti è attuato in collaborazione con il ministero federale degli Affari umanitari, della gestione dei disastri e dello sviluppo sociale: si tratta della prima volta che il Pam espande il suo programma in Nigeria per sollevare le persone residenti in città dalle difficoltà alimentari ed economiche aggravate durante la pandemia di Covid-19. In tutta la Nigeria, circa il 90 per cento della popolazione ha perso fino all'80 per cento dei loro guadagni. Con la mancanza di reddito e l'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari, sempre più persone trovano estremamente difficile soddisfare i propri bisogni alimentari. I prezzi dei cereali di base sono aumentati del 15 per cento solo nell'ultimo mese e il prezzo nazionale del miglio, l'alimento base della Nigeria, è raddoppiato nell'ultimo anno. Per far fronte alla fame, le famiglie sono costrette a prendere in prestito denaro e cibo, o vendere i loro beni rimanenti, precipitando sempre più nella povertà. (Com)