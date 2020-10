Business news: ambasciatore Pieri, progetto di E4Impact su sviluppo sostenibile si basa su obiettivi comuni di Kenya e Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia sostiene il progetto di incubatore di impresa della piattaforma E4Impact in Kenya su progetti di sviluppo sostenibile, un'iniziativa che è occasione per Roma e Nairobi di condividere obiettivi comuni e di coinvolgere al contempo il settore universitario, imprenditoriale e delle istituzioni. Lo ha detto l'ambasciatore d'Italia in Kenya, Alberto Pieri, al webinar di presentazione del progetto, intitolato “Accelerating Sustainable Development”. "Crediamo esista un modello di success story tra Italia e Kenya che è possibile alimentare coinvolgendo il settore privato, della ricerca e delle imprese", ha detto Pieri, sottolineando come il progetto di accelerazione di imprese avviato dall'Università cattolica di Milano e finanziato dall'Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo miri a "far condividere obiettivi comuni (con l'Italia) e iniziative di sostegno allo sviluppo in Kenya ma non solo", in linea con le priorità della presidenza italiana del G20 (prevista dal 1 dicembre 2020 al 30 novembre 2021) e della nostra copresidenza alla Cop26. (Res)