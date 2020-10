Business news: Banca mondiale, economia dell'Africa sub-sahariana si contrarrà del 3,3 per cento nel 2020 causa Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia di coronavirus potrebbe portare ad una contrazione delle economie dell'Africa sub-sahariana pari al 3,3 per cento nel 2020, spingendo 40 milioni di persone nella povertà estrema ed invertendo drasticamente un decennio di faticosa crescita. Lo dice la Banca mondiale (Bm) in una nota, prevedendo che l'economia regionale potrebbe riprendersi nel 2021 con una crescita stimata al 2,1 per cento, in calo rispetto alla stima del 2,4 per cento formulata nel 2019. "La pandemia Covid-19 ha avuto un forte impatto sull'attività economica nell'Africa sub-sahariana, mettendo a rischio un decennio di progresso economico conquistato a fatica", ha detto la Banca, per la quale una "grande incertezza circonda la portata e la traiettoria della pandemia nella regione". Se infatti, tolto il Sudafrica, il continente sembra per il momento essere sfuggito ad un grave impatto della pandemia - rappresenta il 3,4 per cento delle infezioni globali ed il 2,5 per cento dei decessi - l'istituto di credito ha avvertito dei rischi del virus, ricordando che i Paesi di Europa e Stati Uniti stanno attraversando una seconda ondata di infezioni. (Nys)