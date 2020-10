Business news: Vietnam, il 14 per cento della forza lavoro ha perso l'impiego per la pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Vietnam a causa della crisi originata dalla pandemia di coronavirus il 14 per cento della forza lavoro ha perso l'impiego, mentre 31,8 milioni di cittadini di età superiore ai 15 anni hanno visto il loro orario lavorativo ridotto. Lo indicano i dati dell'Ufficio generale di statistica (Gso), aggiornati alla fine di settembre. Il 68,9 per cento dei lavoratori ha ottenuto un reddito inferiore rispetto al livello antecedente la pandemia, mentre il 40 per cento ha subito tagli dell'orario di lavoro o è stato messo in congedo temporaneo a rotazione. Tuttavia, la forza lavoro totale del Paese a partire dal terzo trimestre del 2020 ha raggiunto 54,6 milioni di unità, in aumento di 1,4 milioni rispetto al secondo trimestre, in cui è stato registrato un calo record a causa del lockdown imposto per il coronavirus. Il Gso ha osservato che il dato è ancora inferiore di 1,1 milioni rispetto al terzo trimestre dello scorso anno. (Fim)