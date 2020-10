Business news: in Cina 36 nuovi miliardari nel 2020, sono 415 in totale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di miliardari in Cina è salito a 415 lo scorso luglio, con una ricchezza combinata di 1.680 miliardi di dollari, 36 in più rispetto all'anno scorso. Lo riporta l'ultimo rapporto pubblicato congiuntamente dalla banca d'investimento con sede in Svizzera Ubs e dalla società di consulenza finanziaria PwC. Solo dieci anni fa, i miliardari cinesi erano 114, con una ricchezza complessiva di 228 miliardi di dollari. I miliardari cinesi ora rappresentano la metà delle persone più ricche nella regione Asia-Pacifico, che ospita circa quattro miliardari su dieci a livello globale. I miliardari della Cina hanno visto le loro fortune crescere del 71 per cento dal 2018 e molti hanno rilevato un aumento dei propri guadagni proprio durante la pandemia di coronavirus. Molti imprenditori cinesi che operano nel settore della tecnologia, della sanità, dei materiali plastici e dell'e-commerce hanno registrato un aumento delle domande e delle esportazioni a livello globale durante i mesi critici della pandemia. Il valore della ricchezza collettiva dei miliardari cinesi, tra cui il fondatore di Alibaba Jack Ma, il fondatore di Tencent Ma Huateng e il fondatore di NetEase William Ding Lei, è al di sotto del valore del Pil della Russia, l'undicesimo più grande al mondo. (Cip)