Business news: Cina, indice Pmi manifatturiero in crescita al 54,8 a settembre

- L'indice dei direttori d'acquisto (Pmi) del settore manifatturiero cinese elaborato da Caixin/Markit è salito a 54,8 a settembre, dal 54 di agosto, il livello più alto da giugno, segnando un aumento dell'attività del settore dei servizi per il quinto mese consecutivo. Il settore dei servizi, che rappresenta circa il 60 per cento dell'economia e metà dei posti di lavoro urbani, ha visto una ripresa accelerata negli ultimi mesi con la riduzione delle restrizioni per contenere il coronavirus. "La ripresa post-epidemia del settore dei servizi ha mostrato segni di accelerazione", ha detto Wang Zhe, economista presso Caixin Insight Group. La Cina ha stimato che il primo ottobre, l'inizio delle festività per la Giornata nazionale, sono stati effettuati 13 milioni di viaggi passeggeri ferroviari, il più alto per un solo giorno dall'inizio dell'epidemia. Tuttavia, questa cifra è ancora ben al di sotto dei 17 milioni di viaggi effettuati lo stesso giorno dell'anno scorso. (Cip)