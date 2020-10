Business news: Emirati, per Standard and Poor’s contrazione dell’11 per cento per Pil Dubai nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo dell’emirato di Dubai si contrarrà dell’11 per cento nel 2020. Lo ha stimato l’agenzia di rating Standard and Poor’s, come riferisce il portale economico bahreinita "Trade Arabia". Sempre quest’anno, il debito pubblico dell’emirato raggiungerà il 77 per cento del Pil. Benché il settore degli idrocarburi contribuisca direttamente al Pil di Dubai solo per l'uno per cento, l'effetto del calo dei prezzi del greggio sulle economie del paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo ha colpito duramente i settori commerciale, turistico e immobiliare dell'emirato. Secondo Standard and Poor’s, il ritorno del Pil ai livelli del 2019 avverrà entro il 2023. (Res)