Business news: statunitense Chevron acquisisce Noble e diventa operatore giacimenti Israele

- La compagnia petrolifera statunitense Chevron ha completato l'acquisizione della texana Noble Energy per un valore di 4,1 miliardi di dollari, annunciata lo scorso luglio. Chevron detiene partecipazioni importanti nei giacimenti di gas offshore israeliani di Tamar (25 per cento) e Leviathan (40 per cento), evidenzia oggi il quotidiano d'informazione economica israeliano "Globes". Chevron ora diventa l'operatore di entrambi i giacimenti di gas. Il presidente delle operazioni di Chevron in Medio Oriente e Nord Africa, Clay Neff, ha informato il ministro dell'Energia israeliano Yuval Steinitz che l'accordo è stato completato questa mattina (ora di Houston). Steinitz ha detto a Clay che oltre ai suoi diritti sul gas naturale israeliano, auspica che la Chevron investa nell'high-tech israeliano in aree come la sicurezza informatica per petrolio e gas, l'efficienza energetica e lo stoccaggio dell'energia. Steinitz spera, inoltre, che Chevron sia interessata alla partecipazione alla costruzione del gasdotto East-Med per trasportare il gas dal Mediterraneo orientale all'Europa. È stato inoltre concordato che l'alta dirigenza della Chevron visiterà Israele dopo che la situazione del Covid-19 si sarà stabilizzata. Steinitz ha dichiarato: "Oggi ho parlato con Clay Neff, responsabile delle operazioni di Chevron in Medio Oriente e mi ha informato che la fusione con Noble Energy è stata completata. L'ingresso di una major internazionale del petrolio è una grande notizia per l'economia israeliana e crea opportunità di investimento nel settore high-tech e start-up nel campo dell'energia". (Res)