Business news: Egitto, settore privato non petrolifero registra prima ripresa in 14 mesi a settembre

- Il settore privato non petrolifero dell’Egitto ha registrato a settembre la prima ripresa da 14 mesi, secondo quanto riferito dal quotidiano statale "al Ahram", citando un rapporto del governo. Nel mese di settembre l’indice Ihs Markit Pmi (Purchasing Managers Index) è salito a 50,4 per la prima volta da luglio 2019 dai 49,4 punti di agosto. "Il valore del Pmi riflette che il settore privato non petrolifero ha registrato la sua prima ripresa a settembre in 14 mesi, sostenuto dal miglioramento della domanda e delle esportazioni”, ha affermato il vice primo ministro egiziano, Osama al Gohary. "Il settore privato non petrolifero sta assistendo a una modesta congiuntura al rialzo dopo l’impatto delle misure applicate per contrastare la pandemia di coronavirus”, ha aggiunto il vicepremier. Nello stesso rapporto, pubblicato ieri, emerge che il debito estero dell'Egitto è sceso dell'1,2 per cento nel primo trimestre del 2020, per la prima volta da quattro anni. Il debito estero è aumentato del 9,9 per cento nel primo trimestre del 2019, raggiungendo il massimo storico nel quarto trimestre del 2019. Il rapporto del governo egiziano ha attribuito questo dato a un miglioramento relativo delle entrate del turismo che sono salite del 76,9 per cento nel primo trimestre del 2020, raggiungendo i 2,3 miliardi di dollari dai 1,3 miliardi registrati nel periodo comparabile del 2017. Anche le rimesse degli emigrati egiziani hanno contribuito a migliorare il debito estero, salendo a 7,9 miliardi e quindi del 36,2 per cento nel primo trimestre del 2020 da 5,8 miliardi di dollari dello stesso trimestre del 2017. (Cae)