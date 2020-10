Business news: crisi petrolifera, la Nigeria spinge il settore del gas come alternativa agli investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Nigeria sta implementando diverse iniziative volte a promuovere lo sviluppo e lo sfruttamento delle attività del gas nel Paese. Le iniziative, riferiscono i media nigeriani, si inseriscono nel quadro di un programma gestito dalla compagnia petrolifera nazionale, la Nigeria National Petroleum Corporation (Nnpc), allo scopo di sfruttare il potenziale di gas inutilizzato per stimolare la domanda e la produzione di energia. "L'Nnpc si impegna a sostenere una legislazione sostenibile per produrre una trasformazione del settore e promuovere la trasparenza e la responsabilità in tutta la catena del valore", ha dichiarato l'amministratore delegato del gruppo, Mele Kyari. A questo scopo i vertici di Nnpc hanno identificato cinque obiettivi primari per il settore del gas: questi includono la consegna del progetto dell'infrastruttura del gas attraverso il progetto Akk, la crescita dell'utilizzo domestico del gas a cinque miliardi di piedi cubi standard entro il 2022, lo sviluppo di 5gw di generazione di energia entro il 2022, l'esplorazione della transizione e la creazione di partnership e investimenti nel settore. (segue) (Res)