Business news: Singapore, assegnati gli annuali Iccs Business Awards alle aziende italiane

- La Camera di Commercio Italiana a Singapore ha presentato i vincitori degli annuali Iccs Business Awards, arrivati all’undicesima edizione. Lo fa sapere tramite una nota la Camera di commercio italiana Singapore. L’evento ha visto la presenza di S.E. l’ambasciatore d’Italia Raffaele Langella, del presidente di Iccs Alberto Maria Martinelli, mentre la tavola rotonda con i vincitori sarà moderata da Paolo Misurale Partner di Bain&CO e Board Member di Iccs. Il Consiglio di valutazione ha deciso di premiare due importanti eccellenze italiane le quali si sono distinte per investimenti e innovazione a Singapore e nell’Area Asean. Inoltre per la prima volta in collaborazione con l’Italian Women Group Singapore, Iccs ha premiato la donna imprenditrice dell’anno. (Fim)