Business news: India, Maruti Suzuki incrementa produzione auto del 26 per cento a settembre

- Maruti Suzuki India, la più grande casa automobilistica indiana, ha reso noto di aver incrementato la produzione del 25,63 per cento a settembre, arrivando a 166.086 unità prodotte, contro le 132.199 dello stesso mese dell’anno scorso. La produzione di veicoli per passeggeri è passata nel confronto su base annua da 130.264 a 161.668 unità, il 24,1 per cento in più. L’aumento per le minicar (Alto e S-Presso) è stato più consistente, del 32,15 per cento, da 23.073 a 30.492. Il segmento delle compatte (WagonR, Celerio, Ignis, Swift, Baleno, Dzire), invece, ha registrato una crescita di produzione inferiore alla media: 90.924 unità, contro le 75.264 del settembre 2019, pari al 20,8 per cento. L’incremento percentuale maggiore, 44,55 per cento, è stato quello degli utility vehicle (Gypsy, Ertiga, S-Cross, Vitara Brezza e XL6): 26.648 unità, da 8.435 dell’anno prima. Infine, sono stati prodotti 4.418 veicoli leggeri Super Carry, contro i 1.935 dello stesso periodo dell’anno scorso. (Inn)