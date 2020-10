Business news: Turchia, lira ai minimi sul dollaro sull'onda di preoccupazioni Usa per annunciati test su S-400

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lira turca ha toccato un nuovo minimo sul dollaro dopo che il dipartimento di Stato Usa si è detto preoccupato dalle indiscrezioni sui prossimi test dei sistemi di difesa russi S-400 da parte di Ankara. Lo riferisce il portale turco "Ahval". Il cambio si è attestato oggi a 7,8685 per un dollaro, segnando una perdita di valore di quasi il 25 per cento dall'inizio dell'anno. Il dipartimento di Stato Usa si è detto "profondamente preoccupato" delle notizie secondo cui la Turchia sta pianificando di condurre un test sui sistemi missilistici S-400 di fabbricazione russa. "Siamo consapevoli di queste informazioni. Continuiamo a contrastare fortemente l'acquisto da parte della Turchia del sistema di difesa missilistico S-400, e siamo profondamente preoccupati dei rapporti secondo cui la Turchia sta continuando i suoi sforzi per portare in attività gli S-400", ha dichiarato un portavoce del Dipartimento di Stato. "La nostra sospensione della Turchia dal programma degli F-35, in risposta all'acquisto degli S-400, dimostra la serietà con cui l'amministrazione (Usa) tratta la questione", ha osservato il portavoce parlando degli S-400 in Turchia come del "principale ostacolo" nei rapporti bilaterali tra Washington e Ankara, e nell'ambito della Nato. "Siamo fiduciosi che il presidente (turco, Recep Tayyip Erdogan) e i vertici del suo governo comprendano la nostra posizione", affermano dal Dipartimento di Stato Usa. (Tua)