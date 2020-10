Business news: Iraq, consiglio dei governatori della Bers accoglie richiesta adesione di Baghdad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei governatori della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) hanno approvato oggi la richiesta dell’Iraq per entrare a far parte dell’istituto finanziario multilaterale durante l' Assemblea annuale della Banca. Lo riferisce un comunicato stampa della Bers. L'Iraq ha presentato una richiesta di adesione nell'aprile 2018. Il consiglio dei governatori della Banca ha ora approvato la prima fase di questo processo. L'Iraq dovrà soddisfare alcuni requisiti di pre-adesione prima che il processo si concluda con l'acquisizione di quote. La Bers promuove lo sviluppo del settore privato e la crescita sostenibile e inclusiva attraverso una combinazione di investimenti, impegno politico e assistenza tecnica. L'anno scorso, la Bers ha finanziato 452 progetti in Europa, Asia e Africa per un totale di 10 miliardi di euro. (Res)