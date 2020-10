Business news: Egitto, Sumitomo aprirà fabbrica cablaggio auto a est del Cairo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sumitomo Egypt, la filiale egiziana del gruppo giapponese Sumitomo, aprirà il prossimo dicembre uno stabilimento nella città del decimo Ramadan, a est del Cairo, per produrre sistemi di cablaggio per automobili ed esportarli nei paesi europei. Lo ha reso noto il governo del Cairo attraverso un comunicato stampa. L'apertura dell'impianto si inserisce nella strategia di incremento degli investimenti del gruppo giapponese in Egitto. L'impianto creerà oltre 100mila opportunità di lavoro e avrà un costo totale di circa un miliardo di sterline egiziane (circa 64 milioni di dollari). L'annuncio fa seguito a un incontro tra rappresentanti di Sumitomo con il presidente dell'Autorità generale egiziana per gli investimenti (Gafi) Mohamed Abdel-Wahab. Gli investimenti di Sumitomo in Egitto ammontano a 8 miliardi di sterline egiziane (circa 509 milioni di dollari). (Cae)