Business news: Tunisia, mobilitato mezzo miliardo di euro fino ad agosto

- Durante i primi nove mesi del 2020 in Tunisia sono stati dichiarati 41 progetti di investimento, mobilitando una cifra complessiva pari a circa 550 milioni di euro (1,8 miliardi di dinari), in aumento del 56 per cento rispetto ai dati diffusi a settembre 2019. E' quanto emerge dai dati diffusi oggi dall'Autorità per gli investimenti della Tunisia (Tia). Questi progetti creeranno 11.700 nuovi posti di lavoro, in aumento del 42 per cento rispetto alle 8.200 opportunità di occupazione disponibili nello stesso periodo dello scorso anno. Il 56 per cento dei progetti riguarda la creazione di nuove società, il 39 per cento concerno ampliamenti, mentre il 5 per cento si riferisce al rinnovamento di progetti, spiega la Tia. Secondo le previsioni della Tia, la maggior parte degli investimenti sarà diretta verso progetti industriali (43 per cento) ed energetici (28 per cento). I progetti inerenti i settori del turismo e dei servizi otterranno rispettivamente il 16 e il 13 per cento degli investimenti. Le regioni di Nabeul e Biserta sono in cima alla lista dei governatorati che beneficiano di questi progetti, con investimenti rispettivamente di circa 75,08 milioni di euro (244 milioni di dinari) e 69,24 milioni di euro (225 milioni di dinari). In fondo alla lista vi sono i governatorati di Gafsa, con investimenti pari a 12,31 milioni di euro (40 milioni di dinari) e Mahdia, con investimenti pari a 6,15 milioni di euro (20 milioni di euro). (Tut)