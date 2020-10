Nagorno-Karabakh: avvertite due esplosioni a Stepanakert

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state avvertite due esplosioni nel centro di Stepanakert, la capitale dell'autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh. È quanto riferisce l’agenzia di stampa “Sputnik”, secondo cui le esplosioni giungono nonostante dalle 12 di questa mattina (le 10 in Italia) sia in vigore il cessate il fuoco concordato dai ministri degli Esteri di Russia, Armenia e Azerbaigian. Non è chiaro cosa avrebbe provocato le esplosioni, anche se potrebbe trattarsi anche di una conseguenza delle operazioni delle squadre di artificieri che stanno tentando di rimuovere gli ordini inesplosi caduti nei giorni scorsi nella città. Stepanaker, sino a poche ore prima dell’entrata in vigore del cessate il fuoco, è stata duramente colpita dal fuoco azerbaigiano. (Rum)