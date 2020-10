Business news: Vietnam, produzione industriale aumentata del 2,3 per cento a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore manufatturiero del Vietnam ha registrato una crescita nel mese di settembre. L'indice dei direttori d'acquisto Ihs Markit è salito a 52,2, da 45,7 registrato ad agosto (un numero superiore a 50 significa espansione). Il dato è il migliore registrato da luglio 2019 e il migliore ottenuto nonostante l'impatto economico negativo derivante dalla pandemia di coronavirus. Anche secondo il rapporto mensile del ministero dell'Industria e del commercio (Moit), nel mese di settembre c'è stata una crescita della produzione industriale nazionale. Secondo le statistiche del dicastero, l'indice di produzione industriale (Iip) è aumentato del 2,3 per cento rispetto al mese di agosto e del 3,8 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. L'Iip è aumentato anche nei primi mesi del 2020, con una crescita del 2,4 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. (Fim)