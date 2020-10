Business news: Medio Oriente, e-commerce nei paesi del Golfo varrà 50 miliardi di dollari entro il 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società di consulenza Kearney Middle East ha stimato che entro il 2025 il settore dell’e-commerce nei paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo raggiungerà il valore di 50 miliardi di dollari. Lo riferisce il portale d'informazione economica bahreinita "Trade Arabia". La crescita percentuale prevista sarà del 20 per cento annuo tra il 2020 e il 2022, del 14 per cento fino al 2025. Una grande spinta al settore è stata impressa dall'emergenza sanitaria, senza la quale - sempre secondo Kearney - la crescita sarebbe stata rispettivamente del 14 e del 10 per cento nei due periodi presi in considerazione. Alla fine del 2019, il settore dell'e-commerce nella regione aveva un valore di circa 18 miliardi di dollari. (Res)