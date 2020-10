Cipro: domani urne aperte per le elezioni presidenziali nella parte nord (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi giorni il "premier" del governo locale Tatar ha compiuto quella che da molti è stata interpretata come una mossa elettorale, incontrando ad Ankara il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e annunciando dopo 46 anni la riapertura della spiaggia abbandonata di Varosha a Famagosta. Tatar, 60 anni, guida il governo locale di Cipro del nord ed è leader del partito di destra Ubp (Partito di unità nazionale): riguardo la questione cipriota sostiene che le due comunità dell'isola debbano avere uguale sovranità; una soluzione con due Stati, a suo modo di vedere, è un'alternativa valida alla Federazione, mentre l'accordo sulla divisione delle risorse energetiche dovrebbe precedere la ripresa dei negoziati di pace. Akinci, 72 anni, è alla ricerca di un secondo mandato presidenziale ed è un sostenitore di un accordo con i greco ciprioti per la costituzione di un'entità federale unica a Cipro. Il 50enne Erhurman, infine, è rappresentante del partito di centro sinistra Ctp ed ha posizioni per alcuni aspetti simili a quello di Akinci, criticando apertamente "gli interventi" della Turchia nella vita politica della comunità turco cipriota. Le elezioni presidenziali dell'11 ottobre saranno le decime nella storia dell'autoproclamata repubblica e sono state rinviate da fine aprile a causa della pandemia del Covid-19. (Res)