Usa: piano di salvataggio da 1.800 miliardi di dollari, Pelosi stronca la proposta della Casa Bianca (2)

- Il piano avanzato ieri dalla Casa Bianca è il più dispendioso proposto finora per sbloccare i colloqui, in stallo da diversi mesi, sugli aiuti necessari a cittadini e imprese degli Stati Uniti per superare la crisi originata dalla pandemia di coronavirus. La proposta è stata discussa dalla Pelosi con il segretario al Tesoro Steven Mnuchini. "I negoziati sul piano di salvataggio anti-Covid procedono. Avanti tutta!", aveva scritto ieri in un tweet Trump. I Democratici hanno chiesto un pacchetto di aiuti da 3.500 miliardi di dollari, successivamente ridimensionato a 2.200 miliardi di dollari, cifra pari a quella stanziata dal Congresso lo scorso marzo, all'inizio della pandemia. Mnuchin, da parte sua, si era spinto finora fino a 1.600 miliardi di dollari. Sempre ieri, il consigliere della Casa Bianca Larry Kudlow aveva fatto sapere che Trump ha approvato la nuova proposta, che conterrebbe tra le altre cose aiuti per le piccole imprese e per le compagnie aeree, così come un nuovo giro di assegni per i consumatori. (Nys)