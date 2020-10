© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, domenica 11 ottobre, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2037m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: tra notte e mattino nubi e piogge su basso Piemonte e centro-est Liguria, dove sono attesi anche dei temporali. A seguire tendenza a miglioramento, con schiarite anche ampie tra VDA e medio-alto Piemonte. Ancora possibilità fino a sera di qualche acquazzone su Alpi Marittime, Alpi liguri, imperiese e Levante. Altrove asciutto. Entra aria più fredda a tutte le quote, associata a ventilazione per lo più settentrionale. In Liguria mare mosso a Levante. (Rpi)