- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, domenica 11 ottobre, a Torino e in Piemonte:REGIONEore10,30 Castellero(AT) il vicepresidente partecipa al convegno "Ricerca e innovazione per la filiera certificata della Tonda Gentile Trilobata e alla consegna del "Premio Nocciola d'Oro 2020"ore 10,30 Andezeno, piazza Italia, l'assessore al Bilancio partecipa all'inaugurazione della Sagra del Cardo e della Cipolla. (Rpi)