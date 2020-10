Business news: Cina, debito estero in aumento del 3,7 per cento nei primi sei mesi dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il debito estero della Cina ammontava a 2.130 miliardi di dollari alla fine del primo semestre, 75,1 miliardi di dollari in più rispetto alla fine del 2019, un incremento del 3,7 per cento. Lo evidenziano i dati dell'Amministrazione statale dei cambi cinese. Per debito estero si intende il debito collettivo contratto da una nazione verso i creditori stranieri. L'aumento è il risultato combinato della continua apertura da parte del paese, delle politiche per facilitare il finanziamento transfrontaliero e del sentimento rialzista tra gli investitori internazionali verso il mercato cinese, ha affermato l'Amministrazione. Inoltre, il paese ha lanciato una serie di misure per facilitare il finanziamento transfrontaliero a sostegno delle imprese colpite dalla pandemia di Covid-19. (Cip)