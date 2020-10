Business news: Myanmar, India pronta a investire sei miliardi di dollari per costruire raffineria a Thanlyin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro del sottosegretario agli Esteri indiano Harsh Shringla e del capo di Stato maggiore dell'Esercito indiano, generale Manoj Mukund Naravane, con il consigliere di Stato birmano Aung San Suu Kyi, che si è tenuto in Myanmar, è stato l'occasione per discutere anche della possibilità di costruire una raffineria di petrolio indiana in Myanmar. Lo riporta il quotidiano "The Times of India", citando fonti ufficiali. L'India, precisa il giornale, è intenzionata a costruire la raffineria nella regione birmana di Thanlyin, vicino la città di Yangon, con un investimento di sei miliardi di dollari. Il progetto, fortemente promosso da Nuova Delhi, avrebbe lo scopo di limitare gli investimenti cinesi in Myanmar, che attualmente rappresentano quasi il 70 per cento degli investimenti stranieri nel settore energetico nel paese. Il Myanmar vanta pochissime raffinerie e le importazioni rappresentano la sua fonte principale di carburante e combustibile. (Inn)