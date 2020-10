Nagorno-Karabakh: Lavrov sente omologhi di Armenia e Azerbaigian, confermato rispetto tregua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha avuto delle conversazioni telefoniche con gli omologhi dell'Azerbaigian e dell'Armenia, Jeyhun Bayramov e Zohrab Mnatsakanyan, che hanno confermato il loro impegno a rispettare gli accordi di cessate il fuoco siglati ieri a Mosca. Lo ha riferito il ministero degli Esteri russo in una nota. "Le parti hanno riaffermato il loro impegno per il cessate il fuoco nel conflitto del Nagorno-Karabakh, raggiunto durante la consultazione fra i ministri degli Esteri dei tre paesi il 9 ottobre a Mosca. I ministri hanno sottolineato la necessità che il cessate il fuoco venga rigorosamente rispettato sul campo", si legge in un comunicato il ministero degli Esteri russo. (Rum)